Популярность к трехлетнему Ивану из Киева пришла после того, как его мама опубликовала в Сети видео, на котором мальчик обращается к украинским защитника.

Трехлетний Иван из Киева поет, эмоционально декламирует стихи об Украине, Байрактарах, наших воинах и своей жизни. Мама Ванечки Екатерина Дубицкая показала трогательное видео с малышом в Instagram, на котором он читает стих для ВСУ.

Стихи мама мальчика пишет сама, а ее сын их учит на память, а потом читает на камеру. Одно из последних совместных творений Кати и Ванечки – стихотворение-благодарность защитникам Украины – лайкнули и распространили тысячи человек. В ролике мальчик называет украинских воинов суперменами и суперлюдьми.

"Я сьогодні добре спав. І навіть не було сирени. Бо мене оберігають українські супермени. Українські суперлюди – хлопці та дівчата. Я дуже-дуже у вас вірю І хочу "дякую" сказати. Ви найкращі! Бережіть себе!" – говорит Ванечка.

Украинцы в комментариях не могли скрыть своего восхищения и умиления маленьким мальчиком: "Здоровье тебе маленький ангелочек!", "Солнышко ты хорошее", "Мы тоже верим Украинским военным, тоже желаем беречь себя", "Устами детей говорят ангелы", "Очень милый мальчишка, а Вы, мамочка просто молодчинка".

Напомним, что балерина пошла на войну, продолжив дело покойного мужа.

Как сообщала Politeka, появилось трогательное видео встречи защитника Украины с членами семьи.

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