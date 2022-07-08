Трехлетний Иван из Киева поет, эмоционально декламирует стихи об Украине, Байрактарах, наших воинах и своей жизни. Мама Ванечки Екатерина Дубицкая показала трогательное видео с малышом в Instagram, на котором он читает стих для ВСУ.
Стихи мама мальчика пишет сама, а ее сын их учит на память, а потом читает на камеру. Одно из последних совместных творений Кати и Ванечки – стихотворение-благодарность защитникам Украины – лайкнули и распространили тысячи человек. В ролике мальчик называет украинских воинов суперменами и суперлюдьми.
"Я сьогодні добре спав. І навіть не було сирени. Бо мене оберігають українські супермени. Українські суперлюди – хлопці та дівчата. Я дуже-дуже у вас вірю І хочу "дякую" сказати. Ви найкращі! Бережіть себе!" – говорит Ванечка.
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Украинцы в комментариях не могли скрыть своего восхищения и умиления маленьким мальчиком: "Здоровье тебе маленький ангелочек!", "Солнышко ты хорошее", "Мы тоже верим Украинским военным, тоже желаем беречь себя", "Устами детей говорят ангелы", "Очень милый мальчишка, а Вы, мамочка просто молодчинка".
Напомним, что балерина пошла на войну, продолжив дело покойного мужа.
Как сообщала Politeka, появилось трогательное видео встречи защитника Украины с членами семьи.
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