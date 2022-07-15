У тимчасово окупованому Херсоні загарбники "відкрили" магазин продажу побутової хімії і тепер продають російські товари через нього.

Відео публікують місцеві жителі у телеграм-каналі «Х. Херсон».

Очевидці кажуть, що ціни на товари, завезені з країни-агресора, просто величезні. Продають все лише за готівку.

«Відкрився «Червоний маркет» на Миру. Продають лише російські товари. Ціни – космос. Тільки готівки, клієнтів немає», - повідомляють у публікації телеграм-каналу.

Зазначимо, що окуповану росіянами Херсонську область ще з 1 травня планували перевести до рублевої зони. За словами незаконної "влади", перші чотири місяці планується перехідний період, коли гривня ходитиме нарівні з рублем. Потім залишиться лише російська валюта.

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