Во временно оккупированном Херсоне захватчики "открыли" магазин по продаже бытовой химии и теперь продают российские товары через него.

Видео публикуют местные жители в телеграм-канале «Х. Херсон».

Очевидцы говорят, что цены на товары, завезенные из страны-агрессора просто баснословные. Продают всё только за наличный расчет.

«Открылся «Червоный маркет» на Мира. Продают только российские товары. Цены - космос. Только наличка, клиентов нет», - сообщают в публикации телеграм-канала.

Отметим, что оккупированную россиянами Херсонскую область еще с 1 мая планировали перевести в рублевую зону. По словам незаконной "власти", первые четыре месяца планируется переходный период, когда гривна будет ходить наравне с рублем. Потом останется только российская валюта.

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