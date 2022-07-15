Во временно оккупированном Херсоне захватчики "открыли" магазин по продаже бытовой химии и теперь продают российские товары через него.
Очевидцы говорят, что цены на товары, завезенные из страны-агрессора просто баснословные. Продают всё только за наличный расчет.
«Открылся «Червоный маркет» на Мира. Продают только российские товары. Цены - космос. Только наличка, клиентов нет», - сообщают в публикации телеграм-канала.
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Отметим, что оккупированную россиянами Херсонскую область еще с 1 мая планировали перевести в рублевую зону. По словам незаконной "власти", первые четыре месяца планируется переходный период, когда гривна будет ходить наравне с рублем. Потом останется только российская валюта.
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