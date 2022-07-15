Петиція з пропозицією заборонити видавати повістки на блокпостах, заправках та вулиці набрала свої 25 000 голосів і чекає на розгляд президентом.

Автором петиції виступив Ігор Нерозя.

"Прошу розглянути можливість заборонити на законодавчому рівні видавати повістки на блокпостах, АЗС, вулиці тощо. Згідно із законом про мобілізацію, черговість мобілізації мав би вказати президент в указі про мобілізацію, але там просто вказано розробити її Генштабу ЗСУ, який, у свою чергу, засекретив цю інформацію. Тобто кінцевим громадянам інформація про черговість недоступна і немає жодних юридичних підстав для захисту від неправомірної мобілізації", - зазначає автор.

Він пропонує набирати резерв насамперед із охочих та заборонити видачу повісток у місцях, крім військкоматів.

"Або оприлюднити та оновлювати стан хвиль мобілізації, щоб люди, які не підходять під нинішню хвилю, могли відстоювати свої права під час переміщення територією України у випадках, коли їх хочуть незаконно або з порушеннями призвати на службу", - резюмував автор петиції.

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