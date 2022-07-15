Автором петиції виступив Ігор Нерозя.
"Прошу розглянути можливість заборонити на законодавчому рівні видавати повістки на блокпостах, АЗС, вулиці тощо. Згідно із законом про мобілізацію, черговість мобілізації мав би вказати президент в указі про мобілізацію, але там просто вказано розробити її Генштабу ЗСУ, який, у свою чергу, засекретив цю інформацію. Тобто кінцевим громадянам інформація про черговість недоступна і немає жодних юридичних підстав для захисту від неправомірної мобілізації", - зазначає автор.
Він пропонує набирати резерв насамперед із охочих та заборонити видачу повісток у місцях, крім військкоматів.
"Або оприлюднити та оновлювати стан хвиль мобілізації, щоб люди, які не підходять під нинішню хвилю, могли відстоювати свої права під час переміщення територією України у випадках, коли їх хочуть незаконно або з порушеннями призвати на службу", - резюмував автор петиції.
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