Автором петиции выступил Игорь Нерозя.
"Прошу рассмотреть возможность запретить на законодательном уровне выдавать повестки на блокпостах, АЗС, улице и т.д. Согласно закону о мобилизации, очередность мобилизации должен был указать президент в указе о мобилизации, но там просто указано разработать ее Генштабу ВСУ, который, в свою очередь, засекретил эту информацию. То есть конечным гражданам информация об очередности недоступна и нет никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации", - отмечает автор.
Он предлагает набирать резерв прежде всего из желающих и запретить выдачу повесток в местах, кроме военкоматов.
"Или обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации, чтобы люди, не подходящие под нынешнюю волну, могли отстаивать свои права во время перемещения по территории Украины в случаях, когда их хотят незаконно или с нарушениями призвать на службу", - резюмировал автор петиции.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Это только первый этап": как Кремль хочет "расчеловечить" украинцев и что с этим делать каждому из нас
"Дискриминация": новое решение Генштаба по воинскому учету женщин вызвало волну споров
"За Винницу, Николаев и Харьков": ВСУ готовятся к мощному удару по врагу, что известно
Новое видео "Квартал 95" с Юрием Ткачом разгневало украинцев: "Как раз именно то время для..."
Напомним, петиция по замене памятника Екатерине II в Одессе набрала нужное количество подписей: на ее месте может оказаться американский актер
Также расплата настигла мужчину, устроившего языковой скандал в магазине Одессы.
Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.