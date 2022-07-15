Петиция с предложением запретить выдавать повестки на блокпостах, заправках и улице набрала свои 25 000 голосов и ждет рассмотрения президентом.

Автором петиции выступил Игорь Нерозя.

"Прошу рассмотреть возможность запретить на законодательном уровне выдавать повестки на блокпостах, АЗС, улице и т.д. Согласно закону о мобилизации, очередность мобилизации должен был указать президент в указе о мобилизации, но там просто указано разработать ее Генштабу ВСУ, который, в свою очередь, засекретил эту информацию. То есть конечным гражданам информация об очередности недоступна и нет никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации", - отмечает автор.

Он предлагает набирать резерв прежде всего из желающих и запретить выдачу повесток в местах, кроме военкоматов.

"Или обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации, чтобы люди, не подходящие под нынешнюю волну, могли отстаивать свои права во время перемещения по территории Украины в случаях, когда их хотят незаконно или с нарушениями призвать на службу", - резюмировал автор петиции.

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