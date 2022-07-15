Рашисти опублікували відео підготовки вторгнення в Україну 24 лютого з боку Білорусі.

На відео десант, який було розгромлено у Гостомелі, та інші бригади, знищені ЗСУ.

Як зазначає "Білорускі Гаюн", на відео 45-а окрема гвардійська бригада спеціального призначення ВДВ рф, яка вторглася в Україну вранці 24 лютого 2022 року, стверджується. Навантаження десанту здійснювалося на аеродромі Мозир.

У відео демонструються кадри підготовки, польоту, висадки та штурму аеропорту у Гостомелі російськими військовими, зняті від першої особи.

"Початок їхнього кінця. Гаага ставить відео лайк", - коментує кадри речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Також повідомлялось, що в Кремлі вигадали, чим замінити повну або часткову мобілізацію.

Крім того повідомлялось, що план Кремля стрімко зазнає краху.