Рашисти опублікували відео підготовки вторгнення в Україну 24 лютого з боку Білорусі.
На відео десант, який було розгромлено у Гостомелі, та інші бригади, знищені ЗСУ.
Як зазначає "Білорускі Гаюн", на відео 45-а окрема гвардійська бригада спеціального призначення ВДВ рф, яка вторглася в Україну вранці 24 лютого 2022 року, стверджується. Навантаження десанту здійснювалося на аеродромі Мозир.
У відео демонструються кадри підготовки, польоту, висадки та штурму аеропорту у Гостомелі російськими військовими, зняті від першої особи.
"Початок їхнього кінця. Гаага ставить відео лайк", - коментує кадри речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
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Також повідомлялось, що в Кремлі вигадали, чим замінити повну або часткову мобілізацію.
Крім того повідомлялось, що план Кремля стрімко зазнає краху.