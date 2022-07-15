Рашисты опубликовали видео подготовки вторжения в Украину 24 февраля со стороны Белоруссии.

На видео десант, разгромленный в Гостомеле, и другие бригады, уничтожены ВСУ.

Как отмечает "Білорускі Гаюн", на видео 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ВДВ России, которая вторглась в Украину утром 24 февраля 2022 года, утверждается. Погрузка десанта осуществлялась на аэродроме Мозырь.

В видео демонстрируются кадры подготовки, полета, высадки и штурма аэропорта в Гостомеле российскими военными, снятыми с первого лица.

"Начало их конца. Гаага ставит видео лайк", - комментирует кадры представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Также сообщалось, что в Кремле придумали, чем заменить полную или частичную мобилизацию .

Также сообщалось, что план Кремля относительно Украины стремительно терпит крах.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.