Рашисты опубликовали видео подготовки вторжения в Украину 24 февраля со стороны Белоруссии.
На видео десант, разгромленный в Гостомеле, и другие бригады, уничтожены ВСУ.
Как отмечает "Білорускі Гаюн", на видео 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ВДВ России, которая вторглась в Украину утром 24 февраля 2022 года, утверждается. Погрузка десанта осуществлялась на аэродроме Мозырь.
В видео демонстрируются кадры подготовки, полета, высадки и штурма аэропорта в Гостомеле российскими военными, снятыми с первого лица.
"Начало их конца. Гаага ставит видео лайк", - комментирует кадры представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
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Также сообщалось, что в Кремле придумали, чем заменить полную или частичную мобилизацию .
Также сообщалось, что план Кремля относительно Украины стремительно терпит крах.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.