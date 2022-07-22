Їх та іншу зброю Іран міг би експортувати до "дружніх країн", до яких входить країна-агресор росія.

Армія оборони Ізраїлю рано-вранці 22 липня завдала ракетного удару і зруйнувала іранське підприємство зі збору БПЛА в передмісті Дамаска. Можна припустити, що з цього заводу росія планувала отримувати іранські безпілотники і тепер кремль залишився без них.

Про це повідомляє моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Уточнюється, що на заводі за іранськими технологіями збиралися безпілотні літальні апарати. Об'єкт було повністю зруйновано. Також знищено склад із готовою продукцією.

В результаті ізраїльського авіаудару було вбито не менше восьми людей: троє людей нессірійської національності, два представники ліванської шиїтської ісламістської організації "Хезболла" та троє сирійських військових.

Сирійські військові, як пише SOHR, були вбиті під час атаки на батарею ППО, розташовану по периметру авіабази Аль-Маза.

Раніше командувач сухопутних військ Ірану Кіомарс Хейдарі заявив, що армія Ірану змогла розробити найдосконаліші БПЛА, які використовуються для дальньої та транскордонної розвідки та бойових операцій. Їх та іншу зброю Іран міг би експортувати до "дружніх країн", до яких входить країна-агресор росія.



Нагадаємо, що ічкерійці заявили про підготовку до бойових дій у Чечні.

Як повідомляла Politeka, керівник Ірану порівняв президента росії з брудом, деталі.

Також Politeka писала, що путін залив соплями Тегеран і поспішив виправдати свій хворобливий стан, відео.