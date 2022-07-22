Их и другое оружие Иран мог бы экспортировать в "дружественные страны", в которые входит страна-агрессор россия.

Армия обороны Израиля ранним утром 22 июля нанесла ракетный удар и разрушила иранское предприятие по сбору БПЛА в пригородах Дамаска. Можно предположить, что с этого завода рф планировала получать иранские беспилотники и теперь кремль остался без них.

Об этом сообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Уточняется, что на заводе по иранским технологиям собирались беспилотные летательные аппараты. Объект был полностью разрушен. Также уничтожен склад с готовой продукцией.

В результате израильского авиаудара были убиты не менее восьми человек: три человека нессирийской национальности, два представителя ливанской шиитской исламистской организации "Хезболла" и трое сирийских военных.

Сирийские военные, как пишет SOHR, были убиты при атаке на батарею ПВО, расположенную по периметру авиабазы Аль-Маза.

Ранее командующий сухопутными войсками Ирана Киомарс Хейдари заявил, что армия Ирана смогла разработать самые совершенные БПЛА, которые используются для дальней и трансграничной разведки и боевых операций. Их и другое оружие Иран мог бы экспортировать в "дружественные страны", в которые входит страна-агрессор россия.



Напомним, что ичкерийцы заявили о подготовке к боевым действиям в Чечне.

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