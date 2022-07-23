Незважаючи на ворожу атаку по порту, Україна продовжить технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він наголосив, що сьогоднішня ракетна атака Кремля вкотре показала світу справжні наміри окупантів. Саме тому Україна підписала угоду про "зерновий коридор" з ООН та Туреччиною, а не безпосередньо з агресоркою Росією: "Ми не довіряємо Росії, але довіряємо своїм партнерам та союзникам", - зауважив міністр.

За його словами, документ не був жестом "доброї волі", але результатом роботи Збройних сил України, які звільнили острів Зміїний.

"В останні місяці ракетні удари по об'єктах інфраструктури стали другою, а іноді навіть першою метою ворога. Щодня десятки ракет прямують на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу та наш опір", - наголосив Кубраков.

Міністр також зауважив: що залізничники, автодорожники та портовики працюють щодня в умовах військової агресії.

Нагадаємо, Україна підписала угоду про вивезення зерна.

Згодом був масований ракетний удар по Одесі, порт охопила пожежа.

Крім того реакція генсека ООН на обстріл порту в Одесі обурила суспільство: "Щоб нікого особливо не дратувати".