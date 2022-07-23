Несмотря на вражескую атаку по порту, Украина продолжит техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции через Черное море.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Он подчеркнул, что сегодняшняя ракетная атака Кремля в очередной раз показала миру истинные намерения кафиров. Именно поэтому Украина подписала соглашение о "зерновом коридоре" с ООН и Турцией, а не непосредственно с агрессорской Россией: "Мы не доверяем России, но доверяем своим партнерам и союзникам", - отметил министр.
По его словам, документ не был жестом "доброй воли", но результатом работы Вооруженных сил Украины, освободивших остров Змеиный.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Российский пропагандист устроил фатальное ДТП в Украине, свидетеля похитили: кадры с места преступления
Полностью уничтожен завод иранских беспилотников, которые так хотела россия: детали атаки
Трагедией обернулся праздник у бассейна: людей засосало в огромную воронку, момент попал на видео
Беда случилась с Анной Тринчер, звезда обратилась к украинкам: "Девчата, не выходим на улицу без..."
"В последние месяцы ракетные удары по объектам инфраструктуры стали второй, а иногда даже первой целью врага. Каждый день десятки ракет направляются на железную дорогу, мосты, нефтехранилища, порты. Это не останавливает нашу работу и наше сопротивление", - подчеркнул Кубраков.
Министр также отметил, что железнодорожники, автодорожники и портовики работают ежедневно в условиях военной агрессии.
Напомним, Украина подписала соглашение о вывозе зерна.
Впоследствии был массированый ракетный удар по Одессе, порт охватил пожар.
Кроме того, реакция генсека ООН на обстрел порта в Одессе возмутила общество: "Чтобы никого особо не раздражать".