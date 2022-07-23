Несмотря на вражескую атаку по порту, Украина продолжит техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции через Черное море.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что сегодняшняя ракетная атака Кремля в очередной раз показала миру истинные намерения кафиров. Именно поэтому Украина подписала соглашение о "зерновом коридоре" с ООН и Турцией, а не непосредственно с агрессорской Россией: "Мы не доверяем России, но доверяем своим партнерам и союзникам", - отметил министр.

По его словам, документ не был жестом "доброй воли", но результатом работы Вооруженных сил Украины, освободивших остров Змеиный.

"В последние месяцы ракетные удары по объектам инфраструктуры стали второй, а иногда даже первой целью врага. Каждый день десятки ракет направляются на железную дорогу, мосты, нефтехранилища, порты. Это не останавливает нашу работу и наше сопротивление", - подчеркнул Кубраков.

Министр также отметил, что железнодорожники, автодорожники и портовики работают ежедневно в условиях военной агрессии.

Напомним, Украина подписала соглашение о вывозе зерна.

Впоследствии был массированый ракетный удар по Одессе, порт охватил пожар.

Кроме того, реакция генсека ООН на обстрел порта в Одессе возмутила общество: "Чтобы никого особо не раздражать".