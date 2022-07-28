З початку війни військовослужбовці та інші силовики отримували, крім окладу, надбавки у 30-100 тисяч гривень залежно від режиму служби. Військовим доведеться зачекати на "бойові" виплати за цей місяць. Про це заявила заступник міністра оборони Анна Маляр на брифінгу.

За її словами, решту коштів було перераховано військовим частинам вчасно та в повному обсязі. Йдеться про посадові оклади, виплати за звання та вислугу років. Додаткових виплат доведеться чекати.

"Додаткові виплати – або, як їх називають зараз, бойові, 30 тисяч та 100 тисяч – зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат. Це триватиме ще кілька днів", – зазначила Маляр.

Це справило ефект бомби, що розірвалася. Українці в мережі почали обурюватися і пропонувати урізати зарплату депутатам: "Хоч би раз депутати "почекали" на свої виплати!", "Вам не соромно так ставиться до військових??? людям", "Капець... В управліннях мабуть всі виплачують у повному обсязі. А хлопці захищають наші дупи і повинні почекати.".

Варто також зазначити, що з наступного місяця застосовуватимуть нову схему нарахування зарплат, яку прописано відразу в кількох постановах Кабміну, ухвалених у липні. Там передбачено суттєве урізання надбавок тим силовикам, які не знаходяться безпосередньо у зоні бойових дій.

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