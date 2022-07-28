С начала войны военнослужащие и прочие силовики получали помимо оклада надбавки в 30-100 тысяч гривен в зависимости от режима службы. Военным придется подождать "боевых" выплат за этот месяц. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр на брифинге.

По ее словам, все остальные средства были перечислены военным частям вовремя и в полном объеме. Речь идет о должностных окладах, выплатах за звание и выслугу лет. Дополнительные выплаты придется ждать.

"Дополнительные выплаты – или, как их называют сейчас, боевые, 30 тысяч и 100 тысяч – сейчас еще продолжают прорабатываться, потому что это огромные объемы проплат. Это продлится еще несколько дней", – отметила Маляр.

Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Украинцы в сети начали возмущаться и предлагать урезать зарплату депутатам: "Хотя бы раз депутаты "подождали" на свои выплаты!", "Вам не стыдно так относится к военным??? Вы спите спокойно, пока они воюют", "Свои сбережения миллионные отдайте людям", "Капец... В управлениях небось все выплачивают в полном объёме. А ребята защищают наши жопы и должны подождать.".

Стоит также отметить, что со следующего месяца станут применять новую схему начисления зарплат, которая прописана сразу в нескольких постановлениях Кабмина, принятых в июле. Там предусмотрено существенное урезанием надбавок тем силовикам, которые не находятся непосредственно в зоне боевых действий.

Напомним, какую зарплату получают украинцы, не участвующие в боевых действиях.

Как сообщала Politeka, некоторые украинцы имеют право на новый вид помощи, кого это касается.

Также Politeka писала, выплаты украинцам резко ограничили, озвучена альтернатива.