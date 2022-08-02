Україна не отримала від ООН та Червоного Хреста жодного сигналу щодо теракту в Оленівці.

Родичі військовополонених незадоволені тим, як Організація об'єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста займаються справою полонених бійців із "Азовсталі". Особливо багато претензій виникло після масового вбивства українських захисників у Оленівці.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила член Асоціації сімей захисників "Азовсталі", сестра начальника штабу полку "Азов" Сандра Кротевич.

Вона наголосила, що до ООН та Червоного Хреста у родичів полонених дуже багато претензій. Адже вони взагалі нічого не роблять.

"Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло, скільки перебуває у донецьких лікарнях на непідконтрольній території. Як вони повертатимуть загиблих хлопців – нам теж невідомо. Ми дуже обурені. Вони нам обіцяли, вони хлопцям обіцяли, що хлопці повернуться живими, але вони своїх зобов'язань не дотримали", – заявила Кротевич.

Вона зазначила, що родичі полонених вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста і зараз готують необхідні документи.

"Така організація не може фінансуватися всім світом, тому що вона не виконує зобов'язань щодо конвенцій, які вона має виконувати. Я за 72 дні від Червоного Хреста не почула, чи живий мій брат і де він знаходиться", – додала сестра захисника "Азовсталі".



Нагадаємо, що окупанти продовжують робити брудні справи у Оленівці після страшного злочину.

Як повідомляла Politeka, Британія має вислати все посольство РФ після твіту із закликом повісити полонених бійців полку "Азов".

Також Politeka писала, що російські окупанти влаштували справжній теракт у в'язниці у селищі Оленівка, де утримували українських військовополонених.