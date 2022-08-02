Украина не получила от ООН и Красного Креста ни единого сигнала по теракту в Еленовке.

Родственники военнопленных недовольны тем, как Организация объединенных наций и Международный комитет Красного Креста занимаются делом пленных бойцов из "Азовстали". Особенно много претензий появилось после массового убийства украинских защитников в Еленовке.

Об этом в эфире Радио Свобода заявила член Ассоциации семей защитников "Азовстали", сестра начальника штаба полка "Азов" Сандра Кротевич.

Она подчеркнула, что к ООН и Красному Кресту у родственников пленных очень много претензий. Ведь они вообще ничего не делают.

"Красный Крест до сих пор не сообщил, сколько людей погибло, сколько находится в донецких больницах на неподконтрольной территории. Как они будут возвращать погибших ребят – нам тоже неизвестно. Мы очень возмущены. Они нам обещали, они ребятам обещали, что ребята вернутся живыми, но они свои обязательства не сдержали", – заявила Кротевич.

Она отметила, что родственники пленных потребуют отставки главы Международного комитета Красного Креста и сейчас готовят для этого необходимые документы.

"Такая организация не может финансироваться всем миром, потому что она не выполняет обязательств по конвенциям, которые она должна выполнять. Я за 72 дня от Красного Креста не услышала, жив ли мой брат и где он находится", – добавила сестра защитника "Азовстали".



Напомним, что оккупанты продолжают делать грязные дела в Еленовке после страшного преступления.

Как сообщала Politeka, Великобритания должна выслать все посольство РФ после твита с призывом повесить пленных бойцов полка "Азов".

Также Politeka писала, что российские оккупанты устроили настоящий теракт в тюрьме в поселке Еленовка, где содержали украинских военнопленных.