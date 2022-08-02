Літак, в якому ймовірно перебуває спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився в аеропорті Тайбею, столиця Тайваню.
Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці.
Вдень кілька китайських військових літаків пролетіли близько до середньої лінії, що розділяє Тайванську протоку, а військові кораблі пропливали впритул до неофіційної лінії розмежування, повідомило Reuters з посиланнями на джерела.
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Нагадаємо, наприкінці липня з'явилася інформація, що Ненсі Пелосі планує відвідати Тайвань – це перший візит представника США такого рангу до Тайбея за останні 25 років.
У відповідь Китай пригрозив Сполученим Штатам "наслідками" і розпочав масштабні військові навчання в 120 км від берегів Тайваню.
В'їзд на деякі території китайська влада заборонила з 2 по 6 серпня. Саме в цей час до Тайбею може прилетіти Пелосі.