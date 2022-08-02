Літак, в якому ймовірно перебуває спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився в аеропорті Тайбею, столиця Тайваню.

Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці.

Вдень кілька китайських військових літаків пролетіли близько до середньої лінії, що розділяє Тайванську протоку, а військові кораблі пропливали впритул до неофіційної лінії розмежування, повідомило Reuters з посиланнями на джерела.

Жителі Тайваню зустрічають Пелосі в українських кольорах.

Нагадаємо, наприкінці липня з'явилася інформація, що Ненсі Пелосі планує відвідати Тайвань – це перший візит представника США такого рангу до Тайбея за останні 25 років.

У відповідь Китай пригрозив Сполученим Штатам "наслідками" і розпочав масштабні військові навчання в 120 км від берегів Тайваню.

В'їзд на деякі території китайська влада заборонила з 2 по 6 серпня. Саме в цей час до Тайбею може прилетіти Пелосі.