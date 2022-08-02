Самолет, в котором предположительно находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Тайбэя, столица Тайваня.

Самолет сопровождали американские истребители и авианосцы.

Днем несколько китайских военных самолетов пролетели близко к средней линии, разделяющей Тайваньский пролив, а военные корабли проплывали вплотную к неофициальной линии разграничения, сообщило Reuters со ссылками на источники.

Жители Тайваня встречают Пелоси в украинских цветах.

Напомним, в конце июля появилась информация, что Нэнси Пэлоси планирует посетить Тайвань – это первый визит представителя США такого ранга в Тайбэй за последние 25 лет.

В ответ Китай пригрозил Соединенным Штатам "последствиями" и начал масштабные военные учения в 120 км от берегов Тайваня.

Въезд на некоторые территории китайские власти запретили со 2 по 6 августа. Именно в это время в Тайбэй может прилететь Пелоси.