У середу, 3 серпня, у багатьох областях України оголосили штормове попередження через погіршення погоди. Синоптики прогнозують дощі з грозами, град та шквальний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"3 серпня на Лівобережжі грози, вдень у східній частині в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

На заході країни прогнозується суха, сонячна погода.

Як розповіла відомий метеоролог Наталія Діденко, погоду принесе Іллівський циклон.

"Третього серпня цей "Іллівський циклон" - а саме циклон поливає нас дощами - майже не зрушить з місця, тому розподіл дощів буде приблизно таким самим", - написала вона у себе у Фейсбук.

За даними Діденко, температура повітря 3 серпня по всій Україні буде майже однаковою. Вдень близько +24...+29°С, на Закарпатті стовпчик термометра підніметься до +29...+31°С.

У північних та центральних областях України у цей день можливі пориви вітру до 12-14 м/с.

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив про температурні гойдалки у липні від заморозків до +41.

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