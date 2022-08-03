В среду, 3 августа, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, град и шквальный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"3 августа на Левобережье грозы, днем в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с",- говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В то же время на западе страны прогнозируется сухая, солнечная погода.

Как рассказала известный метеоролог Наталья Диденко непогоду принесет Ильевский циклон.

"Третьего августа этот "Ильевский циклон" — а именно циклон поливает нас дождями — почти не сдвинется с места, поэтому распределение дождей будет примерно таким же", — написала она у себя в Фейсбук.

По данным Диденко, температура воздуха 3 августа по всей Украине будет почти одинаковой. Днем около +24...+29°С, в Закарпатье столбик термометра поднимется до +29...+31°С.

В северных и центральных областях Украины в этот день вероятны порывы ветра до 12-14 м/с.

Напомним, Укргидрометцентр предупредил о температурных качелях в июле от заморозков до +41.

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