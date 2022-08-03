Російські окупанти розпочали накопичення у мережі складів у Херсонській області.

Про це повідомляє військовий аналітик Олександр Коваленко:

"Примітно те, що та мережа складів, в яку зараз ведеться звіз боєприпасів, ПММ та іншого матеріально-технічного добра, або розміщені на лівому березі Херсонщини, або на правому, втиснувшись у берег Дніпра. Зрозуміло, це робиться з метою максимально убезпечити їх від ударів М142 Хоча, як тут убезпечиш, якщо до позицій ЗСУ 30-40 км?

Але важливе інше. Важливо те, що немає жодного великого складу, який би забезпечував передові підрозділи БК і ПММ на відстані менше 10-15 км, деякі взагалі мають віддалення від передових позицій до 30 км. На півночі та північному сході всього один великий склад БК.

Населені пункти зі зрозумілих причин не називаю, хай буде сюрприз. Але загалом ситуація показова.

Російські окупаційні війська, формуючи на правому березі Херсонщини повноцінну ударну групу, будуть забезпечені повною мірою людським ресурсом, а ось технікою та супутніми витратними елементами.

Навіть за тими складами, які зараз розміщені на правому березі і поки що видають бавовни, можна говорити про те, що їхня кількість недостатня для забезпечення такої групи військ. Після того, як почнуть лунати бавовни і на них, надія буде тільки на ресурс на лівому березі.

І як вони планують ефективно здійснювати забезпечення передових підрозділів правому березі, використовуючи ресурс із лівого?

У мене складається враження, що командування РВВ поставило собі за мету в 2022 році в Україні остаточно загробити всю російську десантуру. І братською могилою для них стане правий берег Херсонської області".

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