Российские оккупанты приступили к накоплению в сети складов в Херсонской области.

Об этом сообщает военный аналитик Александр Коваленко:

"Примечательно то, что та сеть складов, в которую сейчас ведётся своз боеприпасов, ГСМ и прочего материально-технического добра, либо размещены на левом берегу Херсонщины, либо на правом, ужавшись в берег Днепра. Разумеется, это делается с целью максимально обезопасить их от ударов М142. Хотя, как тут обезопасишь, если до позиций ВСУ 30-40 км?

Но важно другое. Важно то, что нет ни одного большого склада, который бы обеспечивал бы передовые подразделения БК и ГСМ на расстоянии менее 10-15 км, некоторые и вовсе имеют отдаление от передовых позиций до 30 км. На севере и северо-востоке всего один крупный склад БК.

Населённые пункты по понятным причинам не называю, пускай будет сюрприз. Но в целом ситуация показательна.

Российские оккупационные войска, формируя на правом берегу Херсонщину полноценную ударную группу, будут обеспечены в полной мере людским ресурсом, а вот техникой и сопутствующими расходными элементами…

Даже по тем складам, которые сейчас размещены на правом берегу и пока ещё издают хлопков, можно говорить о том, что их количества недостаточно для обеспечения такой группы войск. После же того как начнут раздаваться хлопки и на них, надежда будет только на ресурс на левом берегу.

И как они планируют эффективно осуществлять обеспечение передовых подразделений на правом берегу, используя ресурс с левого?

У меня создаётся впечатление, что командование РОВ поставило перед собой целью в 2022 году в Украине окончательно угробить всю российскую десантуру. И братской могилой для них станет правый берег Херсонской области".

Напомним, что рф столкнулась с дилеммой при вербовке солдат.

Как сообщала Politeka, вдоль Антоновского моста установили "пирамидки", войска рф боятся новых ударов ВСУ.

Также Politeka писала, что Кулеба указал на "знаки", которые россия ежедневно посылает Украине.