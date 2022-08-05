Серед полонених різні персонажі – і наркоман, і офіцер, і осетин, та інші.

Українські захисники, які служать у складі ССО "Азов", взяли в полон нову порцію російських окупантів. Серед полонених є різні персонажі – наркоман, офіцер, осетин, нащадок "козаків" та інші. Фотографію із захопленими окупантами показав перший командир "Азова" Андрій Білецький.

"Нова п'ятірка полонених від ССО "Азов". Серед них: наркоман, офіцер, осетин, "нащадок козаків" із Кубані та мобілізований "денер", – підписав фотографію Білецький.

Він також підкреслив і це видно на знімку, що знущатися з полонених російських окупантів українські воїни не будуть. Їх оберігатимуть для обміну, щоб повернути додому своїх. І це навіть незважаючи на теракт, який влаштували орки 29 липня в Оленівці, де загинули щонайменше 40 військовополонених українців "азовців".

"Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх лікуватимуть українські лікарі, поки вони чекатимуть обміну", - наголосив Білецький.

Нагадаємо, 29 липня окупанти прицільно розстріляли колонію в Оленівці з українськими полоненими та спробували звинуватити у цьому ЗСУ. Тоді, за попередніми даними, там загинуло близько 40 полонених українських воїнів, ще 130 отримали поранення. За даними ГУР, барак з "азовцями" в Оленівці замінували, вбивство військовополонених скоєно з метою приховування слідів тортур.

Нагадаємо, Окупанти показово вигнали українця зі свого будинку: "Хотів жити у своїй країні".

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