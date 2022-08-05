Среди пленных самые разные персонажи – и наркоман, и офицер, и осетин, и другие.

Украинские защитники, которые служат в составе ССО "Азов", взяли в плен новую порцию российских оккупантов. Среди пленных есть самые разные персонажи – наркоман, офицер, осетин, потомок "казаков" и другие. Фотографию с захваченными оккупантами показал первый командир "Азова" Андрей Билецкий.

"Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" из Кубани и мобилизованный "денер", – подписал фотографию Билецкий.

Он также подчеркнул и это видно на снимке, что издеваться над пленными российскими оккупантами украинские воины не будут. Их будут оберегать для обмена, чтобы вернуть домой своих. И это даже не смотря на теракт, который устроили орки 29 июля в Еленовке, где погибли по меньшей мере 40 военнопленных украинцев "азовцев".

"Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена", – подчеркнул Билецкий.

Напомним, 29 июля оккупанты прицельно расстреляли колонию в Еленовке с украинскими пленными и попытались обвинить в этом ВСУ. Тогда, по предварительным данным, там погибли около 40 пленных украинских воинов, еще 130 получили ранения. По данным ГУР, барак с "азовцами" в Еленовке был заминирован, убийство военнопленных совершено с целью сокрытия следов пыток.

Напомним, Оккупанты показательно выгнали украинца из своего дома: "Хотел жить в своей стране".

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