У відповідь на претензії бійців їм відповідають у командуванні Росії, що добути щось краще можна "в бою".

Бійці так званої "лнр" скаржаться в соцмережах на якість військового спорядження, яке їм видають для участі у війні проти України. Відповідне відео в п'ятницю, 12 серпня, було опубліковано в Telegram-каналі Obozrevatel.

Бійці так званої "лнр" плачуться на камеру про погане екіпірування. Солдатам видали черевики різних розмірів, занадто велику форму і рвані мішки. Деяким дісталося ще менше: сорочка на голе тіло, кепка та автомат. Одному з бійців "лнр" нормальне екіпірування купили батьки.

Вони скаржаться, що уніформа, якою їх забезпечують, поганої якості і часто на кілька розмірів більше, а у відповідь на претензії їм відповідають, що добути щось краще можна "в бою".

Ще гірша ситуація із взуттям, оскільки видані чоботи в одній парі можуть виявитися взагалі різних розмірів, та до того ж із прибитою цвяхами підошвою. Що стосується іншого спорядження, то воно настільки старе та настільки зношене, що буквально розсипається в руках.

"Берці не дали, сказали, у бою відбереш... Видали мішки для речей. Дно прорвалося. У руках рветься, просто розсипається на очах", - нарікають окупанти та наяткають, що бомжі носять караще.

Нагадаємо, що станеться на фронті найближчими тижнями.

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