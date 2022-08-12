В ответ на претензии бойцов им отвечают в командовании россии, что добыть что-то получше можно "в бою".

Бойцы так называемой "лнр" жалуются в соцсетях на качество военного снаряжения, которое им выдают для участия в войне против Украины. Соответствующее видео в пятницу, 12 августа, было опубликовано в Telegram-канале Obozrevatel.

Бойцы так называемой "лнр" плачутся на камеру о плохой экипировке. Солдатам выдали ботинки разных размеров, слишком большую форму и рваные вещмешки. Некоторым досталось еще меньше: рубаха на голое тело, кепка и автомат. Одному из бойцов "лнр" нормальную экипировку купили родители.

Они жалуются, что униформа, которой их обеспечивают, плохого качества и, зачастую, на несколько размеров больше, а в ответ на претензии им отвечают, что добыть что-то получше можно "в бою".

Еще хуже ситуация с обувью, поскольку выданные сапоги в одной паре могут оказаться вообще разных размеров, да к тому же с прибитой гвоздями подошвой. Что касается другого снаряжения, то оно настолько старое и настлько изношенное, что буквально рассыпается в руках.

"Берцы не дали, сказали, в бою отберешь... Выдали мешки для вещей. Дно прорвалось. В руках рвется, просто рассыпается на глазах", — сетуют оккупанты и намекают, что бомжи носят лучше.

Напомним, что произойдет на фронте в ближайшие недели.

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