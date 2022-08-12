Історію сім'ї розповіли журналісти у сюжеті ТСН .

Так, 9-річний Єгор жив із рідними у Маріуполі, коли до його будинку прийшла війна. Перебуваючи під обстрілами російських окупантів, хлопчик писав щоденник про життя в пеклі. На сторінках він розповів про загибель бабусі, двох собак та улюбленого міста.

Після того, як сім'ї вдалося вибратися з міста, вони вирушили до столиці України, де небайдужі підшукали їм безкоштовне житло на все літо.

Співачка Тіна Кароль дізналася історію Єгора із соцмереж і не змогла залишитися байдужою.

Одного ранку мамі Єгора зателефонував менеджер співачки і повідомив, що артистка хоче подарувати родині квартиру.

"Сказав, що Тіна читає на концертах щоденник, він запитав, чи є де нам жити. Я сказала, що ні, і він сказав, що Тіна хоче подарувати нам квартиру. Це був шок", - розповіла мама хлопчика.

Родині вирішили подарувати нове житло у містечку Бурштин на Івано-Франківщині. Вони вже готуються до переїзду, оскільки Єгору треба йти до школи 1 вересня.