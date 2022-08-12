Историю семьи рассказали журналисты в сюжете ТСН.

Так, 9-летний Егор жил с родными в Мариуполе, когда в его дом пришла война. Находясь под обстрелами российских оккупантов, мальчик писал дневник о жизни в аду. На страницах он рассказал о гибели бабушки, двух собак и любимого города.

После того, как семье удалось выбраться из города, они отправились в столицу Украины, где неравнодушные подыскали им бесплатное жилье на все лето.

Певица Тина Кароль узнала историю Егора из соцсетей и не смогла осталась равнодушной.

Одним утром маме Егора позвонил менеджер певицы и сообщил, что артистка хочет подарить семье квартиру.

"Сказал, что Тина читает на концертах дневник, он спросил, есть ли где нам жить. Я сказала, что нет и он сказал, что Тина хочет подарить нам квартиру. Это был шок", - рассказала мама мальчика.

Семье решили подарить новое жилье в городке Бурштин в Ивано-Франковской области. Они уже готовятся к переезду, так как Егору нужно идти в школу 1 сентября.