За його словами, це, зокрема, Бурунді, Гвінейська Республіка та Уганда.

"У цій залі сьогодні присутні видатні воєначальники з дружніх нам держав: із Бурунді, Гвінейської Республіки, Камеруну, Малі, Судану, Уганди, Чаду, Ефіопії та Південно-Африканської Республіки. Ми цінуємо вашу підтримку...", - сказав міністр оборони країни. -агресора

Нагадаємо, у ці дні в Московській області проходить форум «Армія-2022», під час якого російський лідер владимир путін, зокрема, похвалився, що має "багато союзників і однодумців на різних континентах".

Путін також похвалився, що зброя РФ на десятиліття випереджає закордонні аналоги і запевнив, що Росія готова "запропонувати своїм союзникам та партнерам" різне озброєння, від стрілецької до бронетехніки та артилерії, авіації та БПЛА.

Варто нагадати, що, згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ, кількість ліквідованих окупантів на ранок 16 серпня досягла нової цифри – 43 900.

"А як же Північна Корея?", "А Білорусь?", "Ну і вистачить, точка", "Росія у чудовій компанії", "Списи передавати будуть у вигляді зброї?", "Це успіх!", "Половину хоч знає де знаходяться?», «Намисто в кінці подарував?», «Диктатури всіх країн з'єднуйтесь», «Країна-ізгой», «Китай усе?», - коментують у Мережі список, озвучений Шойгу.

При цьому деякі припустили, що відсутність білорусі в списку синалізує про те, що Росія вже вважає її територію своєю.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Китай продовжує підтримувати нейтралітет щодо війни Росії проти України.

«Китай поки що зберігає нейтралітет. Політично лише на рівні наративів їх інтерпретація причин війни збігається. Але на рівні практичної підтримки, на яку так прагне Росія, Китай дотримується нейтралітету», - сказав міністр.

Тим часом, нагадаємо, в окупованому Криму лунають нові вибухи.

Також повідомлялося про пародію від актора Квартал 95 на росіян, що плачуть і біжать з Криму.

Крім того, Politeka.net писала, що росія може готуватися до масованого ракетного удару по Україні, названо дати.