По его словам, это, в том числе, Бурунди, Гвинейская Республика и Уганда.

"В этом зале сегодня присутствуют видные военачальники из дружественных нам государств: из Бурунди, Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии и Южно-Африканской Республики. Мы ценим вашу поддержку... ", - сказал министр обороны страны-агрессора

Напомним, в эти дни в Московской области проходит форум «Армия-2022», в ходе которого российский лидер владимир путин, в частности, похвастался, что у него "много союзников и единомышленников на разных континентах".

Путин также похвастался, что оружие РФ на десятилетия опережает зарубежные аналоги и заверил, что Россия готова "предложить своим союзникам и партнерам" различное вооружение, от стрелкового до бронетехники и артиллерии, авиации и БПЛА.

Стоит напомнить, что, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, количество ликвидированных оккупантов на утро 16 августа достигло новой цифры – 43 900.

«А как же Северная Корея?», «А Беларусь?», «Ну и хватит, точка», «Россия в отличной компании», «Копья передавать будут в виде оружия?», «Это успех!», «Половину хоть знает где находятся?», «Бусы в конце подарил?», «Диктатуры всех стран соединяйтесь», «Страна-изгой», «Китай все?», - комментируют в Сети список, озвученный Шойгу.

При этом некоторые предположили, что отсутствие беларуси в списке синализирует о том, что рф уже считает ее территорию своей.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай продолжает поддерживать нейтралитет в отношении войны России против Украины.

«Китай пока сохраняет нейтралитет. Политически на уровне нарративов их интерпретация причин войны совпадает. Но на уровне практической поддержки, которой так жаждет Россия, Китай придерживается нейтралитета», - сказал министр.

Тем временем, напомним, в оккупированном Крыму гремят новые взрывы.

Также сообщалось о пародии от актера Квартал 95 на плачущих россиян, бегущих из Крыма.

Кроме того, Politeka.net писала, что россия может готовиться к массированному ракетному удары по Украине, названы даты.