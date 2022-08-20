Касим-Жомарт Кемельович Токаєв прибув до Сочі, і путін знову публічно зганьбився перед ним. Про конфуз президента рф розповів політолог Олексій Голобуцький.

На офіційній зустрічі путін не подужав вимовити ім'я президента Казахстану, обізвавши його "уважаемый Касымжан Джентемлевич".

"Якось не віриться вже, що це просто звична зневага. Більше схоже на вікову деменцію: підтоптаний сцар реально не може вимовити складне ім'я", — пише Голобуцький під відео.

Думки українців у коментарях розділилися, чи спеціально, чи від слабоумства путін вчергове потрапляє в таку ситуацію:

"Деменція 100%. Характерний вираз обличчя, вертання у підлітковий, потім дитячий період, спрощення, потім примітивізація сприйняття реальності, слабоуміє";

"Може бути і таке";

"Це пуцькін спеціально так".

Відзначимо, останнім часом у ЗМІ все частіше можна зустріти публікації про те, що між рф та Казахстаном посилюються протиріччя. Зокрема, Казахстан почав шукати альтернативні російським шляхи транспортування енергоносіїв.

Нагадаємо, раніше стало відомо про катастрофу росіян у Криму.

Також повідомлялося, що на зустрічі Зеленського із президентом Туреччини Ердоганом було підписано важливий документ.

Тим часом у росії продовжують горіти військкомати – у Мережу злили нове відео.