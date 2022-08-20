В пятницу, 19 августа, российский диктатор владимир путин провел очередную встречу с президентом Казахстана.

Касим-Жомарт Кемелевич Токаев прибыл в Сочи, и путин снова публично опозорился перед ним. О конфузе президента рф рассказал политолог Алексей Голобуцкий.

На официальной встрече путин не осилил произнести имя президента Казахстана, обозвав его "уважаемый Касымжан Джентемлевич".

"Как-то уже не верится, что это просто привычное пренебрежение. Больше похоже на возрастную деменцию: подтоптанный сцарь реально не может произнести сложное имя", — пишет Голобуцкий под видео.

Мнения украинцев в комментариях разделились, специально ли, или от слабоумия путин в очередной раз попадает в такую ​​ситуацию:

"Деменция 100%. Характерное выражение лица, возвращение в подростковый, затем детский период, упрощение, затем примитивизация восприятия реальности, слабоумие";

"Может быть и такое";

"Это пуцькин специально да".

Отметим, в последнее время в СМИ все чаще можно встретить публикации о том, что между рф и Казахстаном усиливаются противоречия. В частности, Казахстан стал искать альтернативные российским пути транспортировки энергоносителей.

Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.

Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.

Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.