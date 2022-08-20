Касим-Жомарт Кемелевич Токаев прибыл в Сочи, и путин снова публично опозорился перед ним. О конфузе президента рф рассказал политолог Алексей Голобуцкий.
На официальной встрече путин не осилил произнести имя президента Казахстана, обозвав его "уважаемый Касымжан Джентемлевич".
"Как-то уже не верится, что это просто привычное пренебрежение. Больше похоже на возрастную деменцию: подтоптанный сцарь реально не может произнести сложное имя", — пишет Голобуцкий под видео.
Мнения украинцев в комментариях разделились, специально ли, или от слабоумия путин в очередной раз попадает в такую ситуацию:
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Крымский мост не засосет, но потрепать сможет": после взрывов в Крыму заметили опасное явление
Джоли похвасталась, каким красивым и высоким молодым человеком стал ее родной сын: "Ноксу очень повезло!"
Россиянин случайно перевел больше миллиона на помощь Украине и остался ни с чем: как это произошло
Никитюк заинтересовалась разводом Виталия Кличка: "Девчата..."
"Деменция 100%. Характерное выражение лица, возвращение в подростковый, затем детский период, упрощение, затем примитивизация восприятия реальности, слабоумие";
"Может быть и такое";
"Это пуцькин специально да".
Отметим, в последнее время в СМИ все чаще можно встретить публикации о том, что между рф и Казахстаном усиливаются противоречия. В частности, Казахстан стал искать альтернативные российским пути транспортировки энергоносителей.
Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.
Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.
Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.