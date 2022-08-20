Автокатастрофа сталася у турецькому Газіантепі, у суботу, 20 серпня.
Як
За даними видання, серед загиблих є працівники ЗМІ, медпрацівники та пожежники.
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Також у страшній ДТП постраждали 22 особи, вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Раніше ми писали, на трасі Київ-Чоп біля Нагірного на Львівщині зіткнулися вантажівка та пасажирський автобус.
Представник патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій наголосила, що в аварію потрапив автобус, який їхав із-за кордону до Києва. У ньому було 70 пасажирів.
За попередніми даними, внаслідок ДТП є загиблий та п'ятеро травмованих.
Нагадаємо, раніше стало відомо про нову грошову виплату – українці зможуть отримати від 100 тисяч гривень.
Також повідомлялося, що у Верховній Раді взялися за умови роботи українців – кого та за що збираються штрафувати.
Крім того, Politeka.net писала про новий податок, який можуть ухвалити вже у вересні