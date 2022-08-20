Автокатастрофа произошла в турецком Газиантепе, в субботу, 20 августа.
Как
По данным издания, среди погибших есть работники СМИ, медработники и пожарные.
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Также в страшном ДТП пострадали 22 человека, они получили ранения разной степени тяжести.
Ранее мы писали, на трассе Киев-Чоп возле Нагорного во Львовской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус.
Представитель патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий отметила, что в аварию попал автобус, который ехал из-за границы в Киев. В нем находились 70 пассажиров.
По предварительным данным, в результате ДТП есть погибший и пятеро травмированных.
Напомним, ранее стало известно о новой денежной выплате – украинцы смогут получить от 100 тысяч гривен.
Также сообщалось, что в Верховной Раде взялись за условия работы украинцев – кого и за что собираются штрафовать.
Кроме того, Politeka.net писала о новом налоге, который могут принять уже в сентябре