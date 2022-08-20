Жуткая авария с пассажирским автобусом в Турции унесла жизни 16 человек.

Автокатастрофа произошла в турецком Газиантепе, в субботу, 20 августа.

Как сообщает CNN Turk, пассажирский автобус врезался в припаркованную пожарную машину, автомобиль журналистов, которые вели прямую трансляцию, и машину скорой помощи.

По данным издания, среди погибших есть работники СМИ, медработники и пожарные.

Также в страшном ДТП пострадали 22 человека, они получили ранения разной степени тяжести.

Ранее мы писали, на трассе Киев-Чоп возле Нагорного во Львовской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

Представитель патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий отметила, что в аварию попал автобус, который ехал из-за границы в Киев. В нем находились 70 пассажиров.

По предварительным данным, в результате ДТП есть погибший и пятеро травмированных.

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