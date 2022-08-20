Окупанти знову в усіх бідах винуватять Україну, але це зараз їхні звинувачення дійшли до повного абсурду.

Претензії рашистів прокоментував радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Мене завжди дещо дивувало в поведінці «офіційних осіб рФ». Різних рівнів. І серед іншого — їхнє постійне намагання очевидні провальні для себе речі пояснювати анекдотичними та абсурдними конспірологічними версіями. Таке враження, що ці «хлопці з круглими очима» все ще живуть на початку 90-х і беруть свої пояснення виключно з тогочасних провінційних таблоїдів.

Так от, уважно ознайомившись з офіційною заявою міністерства оборони росії щодо отруєння військових російської окупаційної армії в українському місті Василівка Запорізької області та звинуваченням України у використанні «хімічної зброї» (до речі, вони про це кажуть з усією серйозністю), можемо сказати таке (теж серйозно):

— Надмірне вживання дешевого неліцензійного алкоголю в 40-градусну спеку разом із простроченими сухпайками «армії росії» абсолютно точно може призводити до непередбачуваних наслідків. Українська земля ніколи не буде гостинною до російських окупантів. Нескінченна блювота — це ще найкраще, що може на вас тут чекати. Однак розуміємо, що чекати від вас адекватності — не на часі, тому продовжуйте розповідати «байки доброї волі» про масштабне використання «алкогольної хімічної зброї», - коментує Подоляк.

Нагадаємо, раніше стало відомо про катастрофу росіян у Криму.

Також повідомлялося, що на зустрічі Зеленського із президентом Туреччини Ердоганом було підписано важливий документ.

Тим часом у росії продовжують горіти військкомати – у Мережу злили нове відео.