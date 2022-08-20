Оккупанты снова во всех бедах винят Украину, но это сейчас их обвинения дошли до полного абсурда.

Претензии рашистов прокомментировал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Меня всегда несколько удивляло в поведении «официальных лиц рФ». Различных уровней. И среди прочего — их постоянная попытка очевидные провальные для себя вещи объяснять анекдотическими и абсурдными конспирологическими версиями. Такое впечатление, что эти «ребята с круглыми глазами» все еще живут на начале 90-х и берут свои объяснения исключительно из провинциальных таблоидов.

Так вот, внимательно ознакомившись с официальным заявлением министерства обороны россии по отравлению военных российской оккупационной армии в украинском городе Васильевка Запорожской области и обвинением Украины в использовании «химического оружия» (кстати, они об этом говорят со всей серьезностью), можем сказать такое (тоже серьезно):

— Чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками «армии россии» совершенно точно может приводить к непредсказуемым последствиям. Украинская земля никогда не будет гостеприимной российским оккупантам. Бесконечная рвота – это еще лучшее, что может вас здесь ждать. Однако понимаем, что ждать от вас адекватности — не ко времени, поэтому продолжайте рассказывать «басни доброй воли» о масштабном использовании «алкогольного химического оружия», - комментирует Пододяк.

Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.

Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.

Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.