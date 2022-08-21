Олександр Усик висловив впевненість, що Україна переможе у війні з російськими окупантами, після чого на нашу країну чекатиме економічне зростання та процвітання.
Про це він заявив після перемоги над Ентоні Джошуа.
"Майбутнє моєї держави? Ми переможемо. І будемо економічно на дуже високому рівні. До нас приїжджатимуть дуже багато туристів, бо наша країна має багату історію. Багато людей у світі вже бачать це. Вони знали Україну завдяки спортсменам - брати Клички, Шевченко, Ломаченко. Зараз нашу країну весь світ знає, як ту, яка захищає себе від другої армії світу. І ми дуже гарно стоїмо, ще й "накидуємо" їм.
Просто хочу сказати, що деякі люди у світі недооцінюють когось. Розплющте очі й подивіться, що відбувається у світі, що відбувається в Україні. Українці не здаються, вони боротимуться до кінця. Вони будуть йти до кінця, і ми переможемо. Просто треба трохи більше часу для цього", - сказав Усик після бою.
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Нагадаємо, Усик поблизу показав своє вбрання, яке наробило чимало галасу.
Також Усик нагадав світу про те, що росія творить в Україні: "РФ руйнує мирні будинки".
Крім того, Усик зізнався, що втратив дорогих людей на війні: "Літали ракети, бойові літаки. Це жахливо".