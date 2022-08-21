Александр Усик выразил уверенность, что Украина победит в войне с российскими оккупантами, после чего нашей страной будет ждать экономический рост и процветание.
Об этом он заявил после победы над Энтони Джошуа.
"Будущее моего государства? Мы победим. И будем экономически на очень высоком уровне. К нам будут приезжать очень много туристов, потому что у нашей страны богатая история. Многие люди в мире уже видят это. Они знали Украину благодаря спортсменам - братья Кличко, Шевченко, Ломаченко Сейчас нашу страну весь мир знает, как защищающую себя от второй армии мира, и мы очень хорошо стоим, еще и "набрасываем" им.
Просто хочу сказать, что некоторые люди в мире кого-то недооценивают. Откройте глаза и посмотрите, что происходит в Украине. Украинцы не сдаются, они будут бороться до конца. Они будут идти до конца, и мы победим. Просто нужно немного больше времени для этого", - сказал Усик после боя.
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Напомним, Усик поблизости показал свой наряд, который наделал немало шума.
Также Усик напомнил миру о том, что россия творит в Украине : "РФ разрушает мирные дома".
Кроме того, Усик признался, что потерял дорогих людей на войне: "Летали ракеты, боевые самолеты. Это ужасно".