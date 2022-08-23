В одному грузинському ресторані трапився цікавий випадок.

Учасником події став українець, який зараз перебуває там.

"Росіяни, які їдуть до Грузії, поводяться як миші, ходять із опущеним обличчям і мовчать.

Коротше, пішов із сім'єю до ресторану, відзначити перемогу Усіка. Сидимо на першому поверсі. Росіяни пішли на терасу другого поверху. Над ними на прапорі штоку розвивається грузинський та український прапори.

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Щось вони обурилися між собою, що їм не подобається сидіти під українським прапором і це почув офіціант. Пішов сказав господареві. Він прийшов і вигнав їх просто.

На виході вони щось мямлять один одному про русофобію та "руську мову" і на зустріч я з дітьми і ми всі у вишиванках. У них просто підгоріло!

Потім господар ресторану підходить до нас і каже: «Вигнав русню. Слава Україні! Переможемо!» Йде і включає для нас "рідна мати моя".

Я мало не розплакався… ото ж людина! І все одно йому на бізнес та на клієнтів! Або ти за Україну або йдеш нах*й!", - розповідає українець.