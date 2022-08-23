В одному грузинському ресторані трапився цікавий випадок.

Учасником події став українець, який зараз перебуває там.

"Росіяни, які їдуть до Грузії, поводяться як миші, ходять із опущеним обличчям і мовчать.

Коротше, пішов із сім'єю до ресторану, відзначити перемогу Усіка. Сидимо на першому поверсі. Росіяни пішли на терасу другого поверху. Над ними на прапорі штоку розвивається грузинський та український прапори.

Щось вони обурилися між собою, що їм не подобається сидіти під українським прапором і це почув офіціант. Пішов сказав господареві. Він прийшов і вигнав їх просто.

На виході вони щось мямлять один одному про русофобію та "руську мову" і на зустріч я з дітьми і ми всі у вишиванках. У них просто підгоріло!

Потім господар ресторану підходить до нас і каже: «Вигнав русню. Слава Україні! Переможемо!» Йде і включає для нас "рідна мати моя".

Я мало не розплакався… ото ж людина! І все одно йому на бізнес та на клієнтів! Або ти за Україну або йдеш нах*й!", - розповідає українець.