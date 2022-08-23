В одном грузинском ресторане произошел интересный случай.
Участником события стал украинец, который сейчас находится там.
"Россияне, которые едут в Грузию, ведут себя как мыши, ходит с опущенным лицом и молчат.
Короче, пошёл с семьей в ресторан , отметить победу Усика. Сидим на первом этаже. Русские пошли на террасу второго этажа. Над ними на флаг штоке развивается грузинский и украинский флаги.
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Что-то они между собой возмутились, что им не нравится сидеть под украинским флагом и это услышал официант. Пошёл сказал хозяину. Он пришёл и выгнал их просто.
На выходе они что-то мямлят друг другу про русофобию и "руське язык" и на встречу я с детьми и мы все в вышиванках. У них подгорело просто!
Потом хозяин ресторана подходит к нам и говорит: «Выгнал русню. Слава Украине! Переможемо!» Идёт и включает для нас «рідна мати моя».
Я чуть не расплакался… вот человек же! И все равно ему на бизнес и на клиентов! Или ты за Украину или идёшь нах*й!", - рассказывает украинец.