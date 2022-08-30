У поліції розробили спеціальні рекомендації для батьків, як відправляти дітей до школи.

Поліція України випустила рекомендації для батьків щодо речей, які мають бути у дітей при очному навчанні у школах. Це необхідно на випадок евакуації в укриття під час повітряних тривог, повідомили у Нацполіції.

Так, українським батькам рекомендують підготувати: пляшку води, снеки, нотатки від батьків з особистими даними, телефон, зарядний пристрій, індивідуальні ліки, комплект змінної білизни та одягу, улюблена іграшка чи річ.

Зазначимо, що на початок навчання в очній формі готово понад 51% навчальних закладів України.

Тим часом у Києві та області поліцейські працюють над перевіркою шкіл перед початком навчального року. У Київській області 88 навчальних закладів працюватимуть очно, 98 – онлайн та 399 навчальних закладів навчатимуться за змішаною формою. Про це на брифінгу повідомив начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов.

"Поліцейські Київщини вже дослідили 1127 навчальних закладів. Система відеоспостереження встановлена ​​у 129 закладах, рамки безпеки лише у двох, та тривожні кнопки у 463 закладах. Як ми бачимо, ще є над чим працювати", – сказав Нєбитов.

Він також додав, що з 1 по 9 вересня фахівці поліції проведуть навчання у школах та розкажуть про мінну та особисту безпеку школярів.

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