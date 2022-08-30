В полиции разработали специальные рекомендации для родителей, как отправлять детей в школу.

Полиция Украины выпустила рекомендации для родителей по вещам, которые должны быть у детей при очном обучении в школах. Это необходимо на случай эвакуации в укрытие во время воздушных тревог, сообщили в Нацполиции.

Так, украинским родителям рекомендуют подготовить: бутылка воды, снеки, заметка от родителей с личными данными, телефон, зарядное устройство, индивидуальные лекарства, комплект сменного белья и одежды, любимая игрушка или вещь.

Отметим, что к началу обучения в очной форме готово более 51% учебных заведений Украины.

Тем временем в Киеве и области полицейские работают над проверкой школ перед началом учебного года. В Киевской области 88 учебных заведений будут работать очно, 98 – онлайн и 399 учебных заведений будут учиться по смешанной форме. Об этом на брифинге сообщил начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов.

"Полицейские Киевщины уже исследовали 1127 учебных заведений. Система видеонаблюдения установлена в 129 заведениях, рамки безопасности только в двух, и тревожные кнопки в 463 заведениях. Как мы видим, еще есть над чем работать", – сказал Небытов.

Он также добавил, что с 1 по 9 сентября специалисты полиции проведут обучение в школах и расскажут о минной и личной безопасности школьников.

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