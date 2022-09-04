Військовий ветеран Володимир Прохнич, який торік здобув славу, прийшовши із гранатою до будівлі уряду в Києві, загинув у бою з російськими загарбниками.

Про смерть бійця на своїй сторінці у Facebook повідомив його бойовий товариш Олександр Третьяков.

"Вічна пам'ять, Володимире. Співчуття рідним і близьким", - написав він та показав фото з Прохничем.

Прохнич з початку АТО на Донбасі пішов захищати Україну у складі батальйону Айдар. 2016 року Володимир отримав мінно-вибухову травму та струс мозку, був двічі поранений.

Ветеран став відомим після того, як у серпні 2021 року увірвався в Кабмін з вибуховим пристроєм. Він висмикнув з гранати запобіжне кільце і заявив про захоплення будівлі. Після цього він наказав двом співробітникам уряду перебувати поруч, а охоронцям - триматися осторонь і не застосовувати зброю.

В ході переговорів з підозрюваним правоохоронці вмовили його привести гранату в безпечний стан, віддати її поліцейським і здатися.

З 24 серпня 44-річний Володимир Прохнич повернувся до війська, брав участь у боях у рідному Ірпені, оволодів протитанковими шведськими засобами NLAW. Пізніше його перекинули на інші напрямки.

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