Про смерть бійця на своїй сторінці у Facebook повідомив його бойовий товариш Олександр Третьяков.
"Вічна пам'ять, Володимире. Співчуття рідним і близьким", - написав він та показав фото з Прохничем.
Прохнич з початку АТО на Донбасі пішов захищати Україну у складі батальйону Айдар. 2016 року Володимир отримав мінно-вибухову травму та струс мозку, був двічі поранений.
Ветеран став відомим після того, як у серпні 2021 року увірвався в Кабмін з вибуховим пристроєм. Він висмикнув з гранати запобіжне кільце і заявив про захоплення будівлі. Після цього він наказав двом співробітникам уряду перебувати поруч, а охоронцям - триматися осторонь і не застосовувати зброю.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Знищено під'їзні шляхи і не тільки: яка ситуація на кордоні з Білоруссю
Вибух пролунав біля музею, постраждали діти: перші подробиці та кадри з місця НП
Могилевська спустилася в метро і вразила шикарним образом: "Чарівна леді"
Нову заборону введуть в Україні, в Мережі радіють після рішення Ради: "Нарешті!"
В ході переговорів з підозрюваним правоохоронці вмовили його привести гранату в безпечний стан, віддати її поліцейським і здатися.
З 24 серпня 44-річний Володимир Прохнич повернувся до війська, брав участь у боях у рідному Ірпені, оволодів протитанковими шведськими засобами NLAW. Пізніше його перекинули на інші напрямки.
Нагадаємо, ЗСУ влаштували окупантам у Мелітополі ще одну пекельну ніч.
Також повідомлялося, що прихована мобілізація у Росії набирає обертів - військкомати отримали новий наказ.
Крім того, Politeka.net писала, що в розбомблений росіянами Маріуполь приїхала путіністка Бабкіна.