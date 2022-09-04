О смерти бойца на своей странице в Facebook сообщил его боевой товарищ Александр Третьяков.
"Вечная память, Владимир. Соболезнования родным и близким", - написал он и показал фото с Прохничем.
Прохнич с начала АТО на Донбассе пошел защищать Украину в составе батальона Айдар. В 2016 году Владимир получил минно-взрывную травму и сотрясение мозга, был дважды ранен.
Ветеран стал известен после того, как в августе 2021 года ворвался в Кабмин со взрывным устройством. Он выдернул из гранаты предохранительное кольцо и заявил о захвате здания. После этого он приказал двум сотрудникам правительства находиться рядом, а охранникам – держаться в стороне и не применять оружие.
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В ходе переговоров с подозреваемым правоохранители уговорили его привести гранату в безопасное состояние, отдать ее полицейским и сдаться.
С 24 августа 44-летний Владимир Прохнич вернулся в армию, участвовал в боях в родном Ирпене, овладел противотанковыми шведскими средствами NLAW. Позже его перебросили на другие направления.
Напомним, ВСУ устроили оккупантам в Мелитополе еще одну адскую ночь.
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