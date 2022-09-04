Военный ветеран Владимир Прохнич, в прошлом году снискавший славу, придя с гранатой в здание правительства в Киеве, погиб в бою с российскими захватчиками.

О смерти бойца на своей странице в Facebook сообщил его боевой товарищ Александр Третьяков.

"Вечная память, Владимир. Соболезнования родным и близким", - написал он и показал фото с Прохничем.

Прохнич с начала АТО на Донбассе пошел защищать Украину в составе батальона Айдар. В 2016 году Владимир получил минно-взрывную травму и сотрясение мозга, был дважды ранен.

Ветеран стал известен после того, как в августе 2021 года ворвался в Кабмин со взрывным устройством. Он выдернул из гранаты предохранительное кольцо и заявил о захвате здания. После этого он приказал двум сотрудникам правительства находиться рядом, а охранникам – держаться в стороне и не применять оружие.

В ходе переговоров с подозреваемым правоохранители уговорили его привести гранату в безопасное состояние, отдать ее полицейским и сдаться.

С 24 августа 44-летний Владимир Прохнич вернулся в армию, участвовал в боях в родном Ирпене, овладел противотанковыми шведскими средствами NLAW. Позже его перебросили на другие направления.

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