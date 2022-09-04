Олексій Арестович регулярно заспокоював українців з початку повномасштабного вторгнення рф, але цього разу зізнався, як обманював суспільство, а також дав новий невтішний прогноз.

Про це радник Офісу президента розповів у ефірі "Фейгін Live".

"Був період із середини квітня по початок липня, коли військове щастя пішло до супротивника, і нам було дуже-дуже важко. А я посміхався в ефірі та говорив, що нам добре. Хоча кілька разів так натякнув, що насправді важко", - зізнався Арестович.

Також політик розповів, як проходитиме деокупація, і закликав українців готуватися до складних часів.

"Ми, звичайно, повернемо всі наші території. Але суспільство має приготуватися до того, що це буде довго і дуже важко, і кров'ю. Тому що наступальні сили завжди зазнають більших втрат, ніж ті, що обороняються", - пояснив радник ОП.

При цьому Олексій Арестович влучно прокоментував наказ російського диктатора володимира путіна про плани захопити Донецьку область до 15 вересня.

"Пупок розв'яжеться. У них пупок розв'яжеться в принципі взяти, а до 15-го... Ну, скільки там - 12 днів залишилося", - заявив політик і нагадав терміни, за які окупанти захоплювали Лисичанськ і Сєверодонецьк - 80 діб. Тому взяти Донецьку область за 15 діб – нереально.

Нагадаємо, ЗСУ влаштували окупантам у Мелітополі ще одну пекельну ніч.

Також повідомлялося, що прихована мобілізація у Росії набирає обертів - військкомати отримали новий наказ.

Крім того, Politeka.net писала, що в розбомблений росіянами Маріуполь приїхала путіністка Бабкіна.