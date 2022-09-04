Об этом советник Офиса президента рассказал в эфире "Фейгин Live".
"Был период со средины апреля по начало июля, когда военное счастье ушло к противнику, и нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо. Хотя пару раз так намекнул, что на самом деле тяжело", — признался Арестович.
Также политик рассказал, как будет проходить деоккупация, и призвал украинцев готовиться к сложным временам.
"Мы, конечно, вернем все наши территории. Но общество должно приготовиться к тому, что это будет долго и очень тяжело, и кровью. Потому что наступающие всегда несут большие потери, чем обороняющиеся", — пояснил советник ОП.
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При этом Алексей Арестович метко прокомментировал приказ российского диктатора владимира путина о планах захватить Донецкую область до 15 сентября.
"Пупок развяжется. У них пупок развяжется в принципе взять, а уж до 15-го... Ну, сколько там - 12 дней осталось", - заявил политик и напомнил сроки, за которые оккупанты захватывали Лисичанск и Северодонецк - 80 суток. Поэтому взять Донецкую область за 15 суток - нереально.
Напомним, ВСУ устроили оккупантам в Мелитополе еще одну адскую ночь.
Также сообщалось, что скрытая мобилизация в России набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.
Кроме того, Politeka.net писала, что в разбомбленный россиянами Мариуполь приехала путинистка Бабкина.