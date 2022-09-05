З початку війни Олена Трокай "працювала" при українському штабі мера Мелітополя Івана Федорова. Вже на 9 травня жінка показала своє щире обличчя зрадника.

Подружжя з Мелітополя, яке знімалося в популярному шоу, почало працювати на окупантів. Колаборантами стали і батьки подружжя-зрадників. Про це йдеться у матеріалі "Ріа-Мелітополь".

Йдеться про Олену Трокай та її чоловіка Юрія Пушкара, які до повномасштабного вторгнення росії мали погану славу. Довгий час зрадники працювали у сфері культури і навіть намагалися обійняти керівні посади у будинку культури та школі мистецтв, але в них нічого не вийшло.

Тому вони й вирішили взяти участь в одному з найпопулярніших шоу на ТБ. Герої програми та телеглядачі дали промовисту характеристику мелітопольській парі: "Ліниві, нудні люди – живуть, як пенсіонери".

Олена була навідницею та розважала окупантів концертами, а її чоловік вступив на службу до окупантів. Крім того, парочка втягнула у свою злочинну діяльність батьків. Батько Юрія Пушкаря здав окупантам координати розташування військової техніки ЗСУ. При цьому загарбники обіцяли за "роботу" перевести Трокай на "керівну посаду", а її чоловіка – з передової у тил.

На щастя, планам зрадників не вдалося здійснитись, СБУ перехопила телефонну розмову, і батько зрадника опинився на лаві підсудних.

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