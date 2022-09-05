С начала войны Алена Трокай "работала" при украинском штабе мэра Мелитополя Ивана Федорова. Уже на 9 мая женщина показала свое истинное лицо предателя.

Снимавшиеся в популярном шоу супруги из Мелитополя начали работать на оккупантов. Коллаборантами стали и родители супругов-предателей. Об этом говорится в материале "Риа-Мелитополь".

Речь идет об Алене Трокай и ее супруге Юрие Пушкаре, которые до полномасштабного вторжения рф имели дурную славу. Долго время предатели работали в сфере культуры и даже пытались занять руководящие должности в доме культуры и школе искусств, но у них ничего не получилось.

Потому они и решили принять участие в одном из популярных шоу на ТВ. Герои программы и телезрители дали красноречивую характеристику мелитопольской паре: "Ленивые, скучные люди – живут, как пенсионеры".

Алена была наводчицей и развлекала оккупантов концертами, а ее муж вступил на службу к оккупантам. Кроме того, парочка втянула в свою преступную деятельность родителей. Отец Юрия Пушкаря сдал оккупантам координаты расположений военной техники ВСУ. При этом захватчики обещали за "работу" перевести Трокай на "руководящую должность", а ее мужа – с передовой в тыл.

К счастью, планам предателей не удалось сбыться, СБУ перехватила телефонный разговор, и отец предателя оказался на скамье подсудимых.

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