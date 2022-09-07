Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Приват, банк розпочав емісію пенсійних карток для військових пенсіонерів, які відтепер, згідно нової редакції Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", можуть отримувати пенсію напряму через ПриватБанк.

Для оформлення пенсійної картки військовим пенсіонерам треба лише один раз звернутись до найближчого відділення ПриватБанку.

З собою треба мати з паспортом та кодом платника податків.

Після відкриття картки необхідно підписати заяву на перерахування пенсії на картку банку, за якою банк візьме на себе всі формальності щодо оформлення відповідних документів у Пенсійному фонді.

Сьогодні за допомогою пенсійних карток ПриватБанку свою пенсію отримують більше 4 мільйонів пенсіонерів України.

Зазначимо, що ПриватБанк зараховує пенсію "день в день". Крім того, у Привата найбільша мережа банкоматів та терміналів по Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ПриватБанку виникли проблеми з готівкою у касах – валюту зняти стало неможливо.

Пізніше представники банку заявили, що, проблеми з готівковою валютою зараз є у всіх українських банках. Це пов'язано з тим, що влітку в Україні різко зріс попит на долари та євро, і задовольнити його не виходить через логістичні труднощі з доправленням валюти по регіонах.

У свою чергу Нацбанк повідомив, що вживає заходів для вирішення питання з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків. В НБУ зазначили, що це виникло через ситуативні логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону і порекомендували банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення таких труднощів у майбутньому.

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