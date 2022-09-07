Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Приват, банк начал эмиссию пенсионных карт для военных пенсионеров, которые теперь, согласно новой редакции Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" , могут получать пенсию напрямую через ПриватБанк .
Для оформления пенсионной карты военным пенсионерам нужно только один раз обратиться в ближайшее отделение ПриватБанка.
С собой нужно иметь с паспортом и кодом налогоплательщика.
После открытия карты необходимо подписать заявление на перечисление пенсии на карту банка, по которой банк возьмет на себя все формальности по оформлению соответствующих документов в Пенсионном фонде.
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Сегодня с помощью пенсионных карт ПриватБанка свою пенсию получают более 4 миллионов пенсионеров Украины.
ПриватБанк засчитывает пенсию "день в день". Кроме того, у Привата самая большая сеть банкоматов и терминалов по Украине.
Напомним, ранее стало известно, что у ПриватБанка возникли проблемы с наличными в кассах – валюту снять стало невозможно.
Позже представители банка заявили, что проблемы с наличной валютой сейчас есть во всех украинских банках. Это связано с тем, что летом в Украине резко возрос спрос на доллары и евро, и удовлетворить его не получается из-за логистических трудностей с доставлением валюты по регионам.
В свою очередь Нацбанк сообщил, что принимает меры по решению вопроса с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков. В НБУ отметили, что это возникло из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой валюты из-за рубежа и порекомендовали банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы сделать невозможным возникновение таких трудностей в будущем.
Также Politeka.net писала, что суммы компенсации повысят – кто из украинцев имеет право на выплаты.