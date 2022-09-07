Пенсию в Украине через ПриватБанк теперь смогут получать военные пенсионеры.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Приват, банк начал эмиссию пенсионных карт для военных пенсионеров, которые теперь, согласно новой редакции Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" , могут получать пенсию напрямую через ПриватБанк .

Для оформления пенсионной карты военным пенсионерам нужно только один раз обратиться в ближайшее отделение ПриватБанка.

С собой нужно иметь с паспортом и кодом налогоплательщика.

После открытия карты необходимо подписать заявление на перечисление пенсии на карту банка, по которой банк возьмет на себя все формальности по оформлению соответствующих документов в Пенсионном фонде.

Сегодня с помощью пенсионных карт ПриватБанка свою пенсию получают более 4 миллионов пенсионеров Украины.

ПриватБанк засчитывает пенсию "день в день". Кроме того, у Привата самая большая сеть банкоматов и терминалов по Украине.

Напомним, ранее стало известно, что у ПриватБанка возникли проблемы с наличными в кассах – валюту снять стало невозможно.

Позже представители банка заявили, что проблемы с наличной валютой сейчас есть во всех украинских банках. Это связано с тем, что летом в Украине резко возрос спрос на доллары и евро, и удовлетворить его не получается из-за логистических трудностей с доставлением валюты по регионам.

В свою очередь Нацбанк сообщил, что принимает меры по решению вопроса с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков. В НБУ отметили, что это возникло из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой валюты из-за рубежа и порекомендовали банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы сделать невозможным возникновение таких трудностей в будущем.

Также Politeka.net писала, что суммы компенсации повысят – кто из украинцев имеет право на выплаты.