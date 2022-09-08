Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, який є давнім шанувальником російського диктатора, несподівано заявив про свою готовність стати посередником у переговорах путіна та Зеленського. Для цього йому потрібна допомога і колишнього федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, з якою вони, на думку Берлусконі, переконали б путіна покласти край війні в Україні. Також італійський політик вважає, що європейські санкції не впливають на москву. Про це повідомляє видання Corriere Della Sera.

Берлусконі розповів, що хоче спробувати переконати російського диктатора покласти край війні з Україною. При цьому Берлусконі вважає, що в цьому йому знадобилася б допомога Меркель. "З Меркель я хотів би спробувати переконати та посередництво, щоб покласти край конфлікту між Україною та росією", – заявив Берлусконі.

Крім того, колишній італійський прем'єр упевнений, що санкційний тиск нібито не впливає на економічний стан російської федерації. "На даний момент я не бачу жодних економічних втрат для путіна. Мені здається, він цілком здатний протистояти санкціям та стелі ціни на газ", - видав 85-річний політик, який нещодавно завів аккаунт у тік-току.

Зазначимо, що Сільвіо Берлусконі давній "фанат" путіна, і навіть називав своє ставлення до нього "братським". Щоразу, коли у Берлусконі беруть інтерв'ю і йдеться про росію, італійський політик вихваляє особисті якості російського президента і каже, як росіянам пощастило з таким лідером.

"У мене братні стосунки з володимиром путіним. Я думаю, що він - найкращий у світі політик у наші дні. Я вважаю, росії дуже пощастило, що в неї такий лідер", - наголосив він у січні 2013 року в інтерв'ю Euronews.

Зазначимо, раніше у кремлі заговорили про можливі переговори саме щодо "виконання умов РФ". У свою чергу, президент України Володимир Зеленський зазначив, що насправді росія не хоче йти на переговори, вважаючи, що може вирішити все силою. Тому розмови з російською стороною на цьому етапі війни неможливі – вони не дали б результату.

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